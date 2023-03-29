詹Sir分享驗樓奇聞 新盤交樓時竟發現...
2023年03月29日 15:00
東網電視更多新聞短片
香港專業驗樓學會會長詹濟南(詹Sir)以不記名方式分享去年驗樓「奇聞」。
香港專業驗樓學會主辦「2022年度建造及裝修業優秀大獎頒獎禮」於周三(29日)舉行，頒發多個獎項，並且總結過去一年一手住宅樓盤交樓質素及「奇聞」，會長詹濟南(詹Sir)表示，過去一年共檢驗了約三十多個新落成屋苑，其中2022年最佳質素屋苑獎由新鴻基地產(00016)旗下Prince Central奪得，而「五大優秀屋苑」排名不分先後，包括新鴻基地產的Wetland Season Bay、恒地(00012)利奧坊·曦岸、嘉里建設旗下瀚名，及信和置業(00083)的Silversands等。
詹Sir還以不記名方式分享去年驗樓「奇聞」，當中包括在新盤交樓時首次發現活老鼠，他指疫情下工人被迫於地盤開餐，隨意丟棄的食物及飯盒惹來鼠患；以及位於天花之上的儲物櫃，住戶難以取物等。
詹Sir表示，2022年疫情的影響逐漸減低，發展商及承建商加快施工進度之餘，仍恪守建樓質素，寧將交樓期延後，亦拒絕因「趕交樓」而降低品質要求。
另外，近年移民潮加劇，不少港人於外地至於需求日益上升，詹Sir早前繼加拿大考察後，去年8月亦獲邀到英國作實地驗樓及交流，他表示本港建屋質素及工人操守仍有進步空間，驗樓學會會繼續為市民把關，將香港驗樓標準推向世界。