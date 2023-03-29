何文田站瑜一加推　周日同步發售210伙

華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周三(29日)公布加推價單2號，提供130伙，折實平均呎價約29,348元。項目同步落實周日(4月2日)盡推兩張價單所有單位，發售210伙。

該集團銷售總監封海倫表示，新一批單位包括87伙兩房戶及43伙三房戶，實用面積423至934方呎，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價介乎1,218.47萬至2,977.04萬元，折實呎價由26,295 至35,004元。她續指，由於今批單位囊括高層戶及15伙特色戶，故價錢不能與上一批單位直接比較。該期數尚餘的4伙四房特色戶計劃稍後以招標形式推售。

該集團銷售總經理陳慕蘭稱，新一批售價最低單位為5B座2樓B室，實用面積461方呎，兩房間隔，折實呎價約26,431元。

至於，即將以價單發售全數210伙，包括142兩房戶及68三房戶，折實平均呎價約28,036元。按定價計，市值約41.83億元。該盤初步已接獲約4,000張入票，即超額認購約18倍。

項目的銷售將於周六(1日)下午約2點截票。銷售安排上，與同系列第1B期大致相同，發售當日會設大手時段，須購2至4伙，當中須包括最少1伙三房戶。而大手組別上限設144伙。