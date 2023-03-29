倒自己米？人工智能專家聯署暫停研發更強大AI系統

ChatGPT面世後，掀起對人工智能取代人類的議論。高盛發表報告，預測全球有3億個全職工作職位恐怕會被AI或其他智能技術取代，其中香港有近三成的職位，將會容易被AI所淘汰，AI的發展恐對人類生存構成威脅。

外媒報道，ChatGPT母公司OpenAI創辦人之一，美國富豪馬斯克與一群人工智能專家及行業高管在一封公開信中聯署，呼籲暫停開發更高級的AI。原因該類系統較OpenAI新推出的模型ChatGPT-4更強大，對社會與人類構成潛在風險。

該信件由非牟利組織未來生命研究所發布，並有超過1,000人聯署，包括馬斯克、Stability AI行政總裁Emad Mostaque、Alphabet旗下DeepMind的研究人員，以及AI 重量級人物Yoshua Bengio及Stuart Russell。這批專家一同呼籲暫停高級AI開發，直至此類設計的共享安全協議由獨立專家開發、實施和審核。只有確信高級AI的影響將是積極，並且其風險將是可控的時候，才應該開發強大的AI系統。

信中詳述具有人類競爭力的人工智能系統，以經濟及政治破壞的形式，對社會及文明造成的潛在風險，並呼籲開發人員與政策制定者就治理和監管機構進行合作。有份聯署的紐約大學名譽教授加里馬庫斯指出，信件內容並不完美，但精神是正確的，大家需要放慢腳步，直到更好地理解其後果。