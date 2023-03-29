道指期貨升167點　比特幣漲2.8%

美匯指數報102.64；港匯見7.8497；離岸人民幣(CNH)報6.8911；美元兌日圓報132.05；歐元處1.0836；英鎊報1.2319。金價1,963.25報美元。油價升0.6%，布油報78.43美元，紐油處73.7美元。比特幣升2.82%至28,100美元。道指期貨升167點。

焦點數據：

19:00 美國抵押貸款市場指數

19:30 巴西5月未償貸款

22:00 美國2月成屋待完成銷售

●港股在期指結算前夕挾淡倉，恒生指數全日收報20,192點，升407點或2.06%，主板成交1,464.1億港元。阿里巴巴公布，成立以來最大體制改革，即「1家控股公司＋6家業務集團＋N家業務公司」，收市升12.22%。

阿里計劃分拆6大業務上市，張勇拆解箇中玄機。

電視廣播：裁員涉及180人，再辦直播帶貨。

-阿里重組成6大部門，淘寶直播：可更靈活適應市場。

-中石化油服：國際油價料高位震盪，資本開支保持平穩。

-比亞迪料今年車市處淘汰賽階段，不排除價格戰持續。

-新股洲際船務掛牌，股價收市「潛水」逾21%。

●內地A股窄幅上落，其中滬綜指全日下跌5點或0.16%，報3,240點，成交4,055.43億元人民幣。阿里巴巴設立6大業務集團，或將獨立上市，阿里概念股受捧。

香港經濟：

●GUM：3月MPF人均微賺235元，關注銀行危機持續發酵。

●調查：近半港人憂患嚴重疾病治療費用帶來挑戰。

香港樓市：

●差估署：2月私宅售價指數按月升2.2%，連升兩個月。

●標普料今年港樓價反彈5至8%，睇淡寫字樓租金。

●陳永傑：剛需撐起樓市，新盤開價料保持克制。

●利嘉閣：2月樓價升幅33個月最勁，次季料再漲半成。

●萊坊：復甦受制多項因素，上半年樓價續低位徘徊。

外地經濟：

●「金磚之父」籲金磚國家擴容，抗衡美元霸權。

●加拿大預算案：料2022至23年度財赤約2,480億元。

●日本京都擬開徵「空房稅」，冀增加房源留人才。

銀行業危機：

●瑞銀易帥！老將Ermotti下周回歸再任CEO。

●法國突搜查滙豐等5銀行，疑涉稅務欺詐及洗錢。

●倒自己米？人工智能專家聯署暫停研發更強大AI系統。

企業消息：

●電動車企業Lucid計劃裁員1,300人，股價挫逾7%。

●連鎖電影院AMC股價飆13%，傳亞馬遜考慮收購。

●蘋果在美國推出「先買後付」服務。

中美角力：

●中資App壟斷美國下載榜！封殺TikTok只是前菜？