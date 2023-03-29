【產經直播】港股期結日守住兩萬關？
2023年03月29日 16:24
東網電視更多新聞短片
港股周三(29日)急升，恒指裂口高開563點後，曾飆升653點，高位見20,437點，其後升勢回順，但收市仍升407點，重上兩萬點關，收報20,192點，成交1,464億元。港股明日(30日)期指結算，可否守得住兩萬點關口？
大型科網股成升市火車頭，市場聚焦阿里巴巴(09988)周二(28日)突然宣布重大業務重組，集團擬分設6大業務集團，構建「1+6+N」組織結構，即雲智能集團、淘寶天貓商業集團、本地生活集團、菜鳥集團、國際數字商業集團及大文娛集團，未來更有獨立融資和上市的可能。受消息刺激，阿里周三(29日)飆逾12%，後市仲有冇上升空間？
其他科網股方面，騰訊(00700)旗下微信宣布，將會推出「問一問」搜索功能，業界認為這將加劇與知乎(02390)等線上問答社區領域競爭，知乎股價仍升3.8%，但騰訊圖分一杯羮，行業競爭加大，對兩者股份是弊或利？至於商湯(00020)去年虧損收窄64.73%，至60.44億元人民幣，不派息，商湯股價仍逆市跌逾2%，前景堪虞？
多隻藍籌股亦公布業績。車股比亞迪股份(01211)去年淨利潤達166.22億元人民幣，按年增長4.45倍，每10股派發現金紅利11.42元人民幣，績後股價升3%，前景睇好？惟比亞迪董事長亦不排除內地車市價格戰持續，影響有幾大？另外內房股華潤置地(01109)去年少賺13%，物管股碧桂園服務(06098)去年純利則跌51%，兩股業績又點睇？
《東網Money 18》搵嚟利達LW基金經理及合夥人黃耀宗同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道