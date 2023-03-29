【產經直播】港股期結日守住兩萬關？

港股周三(29日)急升，恒指裂口高開563點後，曾飆升653點，高位見20,437點，其後升勢回順，但收市仍升407點，重上兩萬點關，收報20,192點，成交1,464億元。港股明日(30日)期指結算，可否守得住兩萬點關口？

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