AlipayHK：港人外遊意欲強　跨境交易量月飆近倍

香港恢復全面通關後即將迎來首個復活節長假期，AlipayHK數據顯示，港人外遊風潮持續強勁，港人在過去一個月於內地、澳門及其他國家使用AlipayHK付款交易量較2月增近1倍。

其中在內地消費的交易增長最為顯著，自2月6日開放所有口岸後，往返內地更加方便，AlipayHK在內地的交易金額和筆數齊升逾1.2倍，平均每人付款4次或以上，港人支付行為在內地和香港愈來愈相近，反映已逐步習慣出遊使用電子錢包作跨境支付。

適逢全面通關和日本櫻花花期，不少港人前往日本賞花購物。AlipayHK數據顯示，3月的大阪是AlipayHK用戶消費筆數最多的城市，其次是東京和福岡。消費高峰則集中在中午12點到下午2點，不少人趁百貨商店和Outlets剛開門火速購物。故此，最多人在Outlets購物，交易筆數和金額均穩居商戶榜首。AlipayHK在日本覆蓋超過100萬商戶，涵蓋便利店、Outlets、餐飲食肆、電子產品、主題樂園等。

此外，AlipayHK亦有為用戶提供出遊前預定酒店、機票、高鐵票、購買旅遊保險等線上數字化服務，在出發前做好準備、旅途有保障。復活節假期臨近，過去一個月AlipayHK線上旅遊平台訂購高鐵票、機票和酒店等交易筆數按月升2成。在APP內的「跨境交通」小程式購買或查詢直通巴士或港澳船票的人數較開放所有口岸前升近7成。在AlipayHK App內的保險相關小程式上，由保險公司或平台所提供的旅遊保險之支付訂單更佔整體保險產品交易量的8成。