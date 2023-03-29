調查：逾半港人料未來一年樓價升　36%人指今年宜置業

有本港地產資訊平台對2023年香港樓市信心進行網上調查，結果顯示約54%受訪者預期，未來12個月住宅價格將上升，而預計樓價升幅約10%內的受訪人士佔約43%，料升約10%以上，則佔約14%。至於估計樓價期內下跌約10%的佔約26%。

28Hse於今年3月1至7日期間，透過網上問卷成功訪問3,528名受訪者，受訪者年齡為18至61歲。該調查發現，約36%受訪人士認為今年是置業好時機及極好的置業時機，另有約49%認為一般，只約14%人士認為今年是較差的置業時機及極差的置業時機。雖然受訪者對樓市態度樂觀，但置業決定仍然審慎，當中，佔約57%受訪者不會考慮在今年置業，而約43%人士則考慮置業。

另外，受訪者中，佔約66%認為樓市走勢是最大影響買樓決定的因素，其次為有住屋需要，佔約36%。至於買樓預算方面，約39%人士預算為400萬至600萬港元，佔約27%為601萬至800萬元，至於801萬至1,000萬元內的佔約17%，1,000萬元以上所佔比率則相同。此外，有意置業人士中，佔約48首選置業地區是新界，其次佔約30%揀選九龍區，最後約22%選港島區。