中遠海運港口：積極布局東南亞　年內推動集團資源整合

集團去年全年總吞吐量按年升0.63%至1.3億標準箱，其中控股碼頭總吞吐量按年升35.3%至3,162萬標準箱，非控股碼頭總吞吐量則跌7.01%至9,847萬標準箱。

對於持續三年的疫情令不少工廠生產線至東南亞地區，會否對集團內地港口業務構成影響，中遠海運港口管理層就指會積極在當地布局，而內地近年提倡的「一帶一路」計劃本身就涵蓋了東南亞地區，再配合內地經已成型的業務，相信東南亞業務對集團而言屬補充之用，而推動資源整合亦是今年集團計劃的重中之重。

管理層又認為，目前全球經濟復甦步伐仍處於初步階段，但相對而言較看好內地表現，尤其估計在雙循環及推動內需的大前提下，內地今年的內貿將較外貿更為強勁，所以預期對航運業而言，「第二季會好過第一季、下半年會好過上半年」，但他們強調，「全球和平兼社會穩定」才是影響集團如何作用布局的考量點，而他們今年資本開支預期為14億美元。