平安好醫生與歐萊雅中國簽署戰略合作協議

雙方今次加強合作，將推動功效性護膚產品與醫療生態進一步融合，從而為更多細分場景用戶提供差異化服務，尤其針對工作繁忙、有亞健康問題的企業員工用戶，雙方將基於歐萊雅專業功效性產品聯合推出更加專業的健康管理服務。同時將基於歐萊雅在功效性護膚領域的科技積累，及平安好醫生在醫療健康領域積累的服務能力和豐富的醫療健康網絡資源，共同探索健康服務的更廣闊應用場景，以產品及專業服務的融合共創，延伸產品功能，提升用戶服務體驗。

另外，平安好醫生以三位一體的數碼智慧化服務舉動，可主動、智能管理用戶全場景的健康需求，為用戶提供及時健康關懷和一周24小時問診服務，實時解決患者肌膚問題，並將通過網上問診、處方建議、物流派送，全閉環為用戶提供實時響應的醫療服務。