瑞銀證券孟磊：A股短期震盪是入市機會

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，春節後A股市場總體呈弱勢震盪態勢，行業輪動加速，滬深300指數和萬得全A指數分別下跌3.69%和0.85%。投資者的擔憂主要集中在兩個方面。一是經濟復甦最快的階段可能已過，且調研顯示全國經濟復甦節奏並不均勻；二是場外資金流入股市的節奏放緩。

他注意到，即便在經歷去年底和今年初的反彈後，目前滬深300的靜態市盈率僅為12倍，仍低於2017年以來的均值0.7個標準差。目前A股市場的股權風險溢價仍處於長期歷史均值上方1倍標準差，顯示市場對經濟復甦的可持續性可能存在過度擔憂。

他認為，短期的市場回檔意味着部署良機。基準情景下，預計經濟復甦以及下游利潤率改善，將帶動滬深300指數的每股盈利增速在2023年回升至15%，疊加估值回升有望為市場帶來可觀的上行空間。事實上，一些正面因素正在不斷累積，包括PMI、信貸增速和房地產銷售等領先經濟指標均繼續反彈；3月地鐵客運量和交通擁堵指數均較1至2月進一步反彈，遠超2019年同期水準；市場對A股盈利增速一致預期不斷上調；2月底以來公募新發基金已經出現邊際改善，而北向資金有望持續淨流入；宏觀政策保持支持基調，央行降準的時間點甚至早於市場預期；以及對民營經濟支持力度的進一步加大。

行業方面，孟氏指，消費板塊在去年底受到追捧，但年初至今跑輸市場，顯示投資者對於消費持續復甦的信心不足，但認為服務業和中小企業活動恢復，有望支援就業和居民收入改善，從而支撐消費進一步復甦，而超額儲蓄的部分釋放也應有説明。

他又指，在戰術上傾向於受益於宏觀和行業政策支持力度加碼，以及基本面已出現邊際改善但目前估值仍處於歷史低位的板塊。投資主題則繼續看好數碼經濟、自主可控和高股息個股。具體而言，建議「超配」休閒服務、家用電器、食品飲料、醫藥、自動化和電腦，並低配銀行、能源、材料、紡織和農林牧漁。