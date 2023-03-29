大埔三房呎售僅1萬　原業主3年勁蝕154萬貶15%

二手市場續錄蝕讓，大埔花園有套三房單位，議價後以846萬元成交，約3年帳面貶值約15.4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯韓家恒表示，灣仔高華大廈中層2室，實用面積約442方呎，獲區內長線投資客垂青，並以約485萬元成交，呎價約10,973元，原業主於2006年以約166萬元購入，轉手帳面獲利約319萬元，物業升值約1.92倍。

●中原陳凱超指，西灣河逸濤灣3月暫錄5宗買賣，平均實用呎價約21,950元，該盤1座高層D室，實用面積約868方呎，套三房及工人套房間隔，享海景，叫價約2,100萬元，雙方議價後，以2,050萬元沽出，呎價約23,618元，新買家為投資者。

●美聯李聖智稱，柴灣杏花邨13座中層4室，實用面積約475方呎，兩房間隔，望內園景，獲外區租客以710萬元承接，呎價約14,947元，原業主早於2010年1月以345萬元購入，轉手帳面獲利約365萬元，或升值約1.06倍。

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九龍區

●利嘉閣雷敏儀表示，長沙灣喜雅2座中層E室，實用面積約461方呎，兩房間隔，望市景，新買家從外地回港，因家人居於西九龍，為住同區互相照應，睇樓兩次後還價，最後以758萬元成交，呎價約16,443元。

●中原馮健平指，荔枝角居屋清麗苑F座低層7室，實用面積約403方呎，原則兩房間隔，已補價自由市場最初開價420萬元，現以405萬元成交，呎價約10,050元，新買家為外區上車客。

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園6座低層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，望園景，未補價第二市場以545萬元易手，呎價約9,206元，原業主早於1998年3月以208萬元購入，持貨25年帳面獲利337萬元。

●美聯徐廣森指，九龍灣德福花園3月僅錄約4宗買賣，該盤H座中層7室，實用面積約538方呎，兩房間隔，附裝修，以700萬元放售，獲用家以682萬元承接，呎價約12,677元。

●世紀21富山劉倩彤表示，黃大仙居屋啟德花園4座中層A室，實用面積約649方呎，套三房設計，望內園景，未補價第二市場以580萬元成交，呎價約8,937元，新買家為綠表客，原業主放盤一個半月，開價598萬元，最終減價18萬元成交。

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新界區

●中原趙愛蓮表示，大埔花園A座低層單位，實用面積約845方呎，套三房間隔，議價後以846萬元沽出，呎價約10,012元，新買家為用家，原業主於2020年以1,000萬元入市上址，持貨約3年帳面蝕讓約154萬元，單位貶值約15.4%。

●中原徐家倫指，大埔白石角天賦海灣16座高層連天台戶，實用面積約1,366方呎，套三房及儲物房間隔，開價約2,550萬元，議價後以2,300萬元易手，呎價約16,837元，新買家為用家，原業主於2016年以約2,287萬元購入，約7年帳面獲利約13萬元。

●中原張奇瑋表示，東涌映灣園16座低層C室，實用面積約563方呎，兩房間隔，享山景，本月中租客搬走後，以668萬元放售，放盤半個月，速獲買家零議價承接，呎價約11,865元，新買家為上車客。

●中原蔡偉明指，青衣盈翠半島3月錄約15宗買賣，屋苑3A座中層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，放盤約一個月，減價10萬元，以880萬元沽出，呎價約16,826元，新買家為同屋苑租客，原業主於2019年中以890萬元購入，持貨約4年帳蝕10萬元。

●利嘉閣蕭浩麟稱，青衣灝景灣6座高層F室，實用面積約538方呎，兩房間隔，開價約868萬元，吸引買家洽購，議價後僅略減約10萬元，以858萬元成交，呎價約15,948元，原業主2019年以約853萬元買入，持貨約4年帳面僅獲利5萬元離場。

●美聯胡國源表示，馬灣珀麗灣3月錄約12宗買賣，該盤9座中層B室，實用面積約583方呎，兩房間隔，附裝修，外區上車客經多次議價，終以730萬元成交，較最初叫價累減30萬元，呎價約12,521元。

●美聯馮根明指，元朗世宙3座低層K室，實用面積643方呎，套三房間隔，新買家為首置用家，原業主開價約898萬元，減價10萬元，以806.8萬元承接，呎價約12,547元，原業主於2019年底以約800萬元購入，轉手帳面僅賺約6.8萬元，近平手沽出。

●美聯張瑋津表示，元朗Grand YOHO第1座高層C室，實用面積約616方呎，三房連露臺，區內租客見近日交投活躍，議價53.2萬元後，終以1,146.8萬元購入，呎價約18,617元，原業主於2016年以約857.8萬元購入，持貨逾6年帳面獲利約289萬元。

●利嘉閣黃靜顏指，上水名都1座低層H室，實用面積約369方呎，兩房間隔，去年九月起放盤，最初叫價約560萬元，近期吸引到買家洽談，在無睇樓情況下，最終以433.8萬元成交，呎價約11,756元。

●中原張曼筠稱，上水及粉嶺區3月暫錄約52宗二手買賣，較上月回落，粉嶺中心J座中層6室，實用面積約510方呎，三房間隔，開價約600萬元，議價後以580萬元獲承接，累減20萬元，呎價約11,373元，新買家為同區租客。

●中原馮澤源表示，沙田市中心本月暫錄約11宗買賣，其中偉華中心1座中層C室，實用面積約308方呎，兩房間隔，放盤時叫價約480萬元，議價後以475萬元易手，呎價約15,422元，較銀行估價低約8%，新買家為上車客。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城48座中層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，放盤兩星期，原先開價498萬元，累減約4.8%，終以474萬元成交，呎價約16,690元，原業主於2014年1月以298元購入，持貨約9年帳面獲利176萬元。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍區3月暫錄約141宗二手買賣，按月跌約32%，大圍盛薈1座北翼低層A室，實用面積約739方呎，套三房間隔，去年10月放盤時叫價約1,330萬元，議價後以1,150萬元易手，呎價約15,562元，新買家為用家。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區3月暫錄約100宗二手買賣，按月跌約48%。天宇海7B座中層D室，實用面積約737方呎，套三房間隔，開價約1,000萬元，議價後以968萬元易手，呎價約13,134元，新買家為用家。

●世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山銀湖‧天峰2座高層H室，實用面積約603方呎，兩房間隔，望園景，放盤1個月，叫價1,000萬元，減46.2萬至953.8萬元成交，減幅約4.6%，呎價約15,818元。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山曉峯灣畔4座中層A室，實用面積約646方呎，三房間隔，放盤3個月，叫價860萬元，以840萬元沽出，呎價約13,003元，原業主於2012年10月購入，當時作價200萬元，持貨約10年多帳面獲利640萬元，期內升值約3.2倍。

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