【蝕不停】元朗半新樓跌穿300萬　大埔三房揸3年貶15%

新界西北區半新盤二手樓價跌穿「3球」，元朗洪水橋尚築一個開放式單位，劈價至298萬元沽出，創項目二手價新低，單位約8年帳面僅升值約4.4%。

中原陳逸承表示，新盤接連低開及劈價，令到二手價受壓，上址為項目高層6室，實用面積約234方呎，一直作收租用途，最初開價350萬元，累減52萬元獲外區上車客購入，呎價約12,735元。原業主於2015年中以285.55萬元一手購入。

大埔花園單位短短3年帳面貶值逾15%。該行趙愛蓮稱，屋苑A座低層套三房單位，實用面積約845方呎，議價後售846萬元，呎價約10,012元，原業主於2020年以1,000萬元入市，帳面蝕讓約154萬元。

新界洋房做價比14年前購入價更低。中原劉國輝指，西貢溱喬雙號屋，實用面積約1,855方呎，四房雙套房設計，擁花園及私人車庫，降價130萬元，成交價2,850萬元，呎價約15,364元。原業主於2009年以約2,880萬元購入。

大型屋苑蝕讓未停。美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨錄本月第7宗蝕賣，屋苑2期吉利徑17號高層B室一房戶，累減88萬元，以640萬元沽，呎價約13,913元。原業主持貨約4年，帳面虧蝕70萬元。

中原蔡偉明稱，青衣盈翠半島3A座中層F室兩房戶，放盤約一個月，以880萬元沽，呎價約16,826元，原業主持貨約4年帳蝕10萬元。