新盤搶閘推售　何文田周日開賣210伙　旺角樓大減價吸客

一手市場銷情熾熱，大型銷售活動一個接一個。何文田站項目公布加推130伙，旋即落實周日以價單形式發售210伙，折實平均呎價約28,036元。另外，接二連三有市區新盤減價推售，尚餘全盤四成單位待售的旺角樓盤，最新大幅增加折扣，變相減價推售。

●何文田站瑜一第1C期周日發售210伙

華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周三(29日)公布加推價單2號，提供130伙，折實平均呎價約29,348元。項目同步落實周日(4月2日)盡推兩張價單所有單位，發售210伙。該集團銷售總監封海倫表示，加推單位包括87伙兩房戶及43伙三房戶，折實售價介乎1,218.47萬至2,977.04萬元，折實呎價由26,295元起。

至於，即將以價單發售全數210伙，包括142兩房戶及68三房戶，折實平均呎價約28,036元。按定價計，市值約41.83億元。該盤初步已接獲約4,000張入票，即超額認購約18倍。

●旺角傲寓新增17%折扣 變相減價

以即將發售的9樓F室為例，單位為實用面積333方呎的一房戶，定價為774.6萬元，新價單之下享有最高17%折扣，折實價為642.9萬元，折實呎價約19,603元。資料顯示，該盤提供144伙，由2020年10月至今累沽約84伙，套現逾5.7億元。

●啟德維港‧雙鑽獲批預售

中國海外地產董事總經理游偉光表示，項目設兩座住宅大樓，提供702伙。目前建築進度上，第1座大樓現興建至9樓，第2座大樓現興建至15樓，預計於2025年第一季落成。該盤前臨維多利亞港內海及規劃興建的都會公園，兼享將來落成的啟德體育園景觀。樓盤預計關鍵日期為2025年3月31日。

●石硤尾緹山6,788萬沽出全盤最後1伙

●堅尼地城KENNEDY 38一房呎價約27,811元

●紅磡必嘉坊．迎匯暫錄超額逾6倍