融創中國聚焦6方針解決高負債、恢復正常經營　

第一，公司積極推動公開市場債務的整體重組。大約160億元人民幣的境內債重組已於2022年底順利完成，是目前出險房企中極少數率先完成的公司。境外重組方案也已經得到債權人小組的支持，年報工作和港交所復牌申請也同步按計划推進。

第二，積極推進和AMC資產管理公司的合作，為優質項目引入啟動資金，盤活資產。目前已經落地包括上海董家渡、武漢桃花源等項目，合作落地規模超200億元人民幣，還有很多項目在持續推進和落實過程中。

第三，關於境內項目層面的融資，絕大部分項目的貸款還是比較正常的，尤其是核心城市的、與實力合作夥伴的合作項目。對於一些由於市場下滑造成貸款展期的項目，一直在積極爭取金融機構的支持；對於一些信託等展期難度較大的融資，也在積極地和金融機構溝通制定整體解決方案，通過引入AMC等第三方資金等方式去解決。

第四，積極申請保交樓專項借款、配套融資等，確保項目的建設及交付。目前第一批次保交樓資金已落實約110億元；第二批次也已經有几十個項目獲批，資金已有實質落地。公司也在積極推動銀行的保交樓配套融資，已有部分項目落地放款。

第五，隨着復常工作的有序推進、落地，經營不斷恢復，市場對公司的信心也將逐步提升。公司將抓住市場窗口，加大供貨力度，令銷售在下半年更好恢復，支持經營更快恢復穩定。

第六，團隊在進行持續深刻的反思和總結，并不斷將這些思考落實到后續的經營管理中。如聚焦更有優勢的核心城市，縮小管理半徑，調整優化管理架搆，實現更加精細化管控。