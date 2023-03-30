高盛：SVB倒閉打擊美國消費情緒

美國地區性銀行倒閉令消費者情緒迅速惡化。高盛消費者零售分析師Scott Feiler表示，在硅谷銀行(SVB)倒閉前，美國消費情緒已因當局退稅金額下降、信用卡循環信用創歷史新高等因素逐漸悲觀；而銀行危機使就業問題成為市場焦點，消費者情緒急劇惡化。

Feiler指出，就業為消費支出的最大驅動力，市場普遍認為，SVB問題最終會為消費帶來更大的影響，消費者情緒正變得非常悲觀，「幾乎所有人都確定3月消費支出會放緩」

他認為，在SVB倒閉前，美國消費情緒就已出現惡化迹象，原因包括美國政府計劃從2023年3月開始削減「糧食券」(SNAP)福利津貼；同時美國政府退稅金額按年有所下降；循環信用創歷史新高；及第二季學貸暫停償還期結束，在8月底前，學生將恢復償還貸款。

Jefferies貨幣市場經濟學家Thomas Simons指出，對於無法延期償還的學生貸款的人而言，平均每月還款額為393美元，約佔生活支出的 1%，之後會出現拖累消費。他指出，目前，因學生不需要償還貸款，因此貸款逾期率基本上為零；但車貸、房貸和信用卡循環信用相關數字近期有所上升。