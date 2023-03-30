【東方日報產評】全球資金尋出路　中國資產大踏步

美國持續加息抗通脹，加上銀行業爆雷一團糟，加劇經濟衰退的風險，資金尋求去美元資產停泊，以減低對美元的依賴。與此同時，中國經濟走出疫情，重啟經濟，而且近兩年努力去槓桿、化解內房危機、整改科技與教育等多個戰略產業，並按承諾加大金融服務業對外開放，今年起正好進入釋放改革紅利的關鍵時刻，料有助吸引外資流入，讓中國資產在國際舞台大步踏上新台階！

去美元化這趨勢，在去年俄烏戰爭爆發後得到進一步確立，皆因美國一方面激進加息，變相向全球收割；另一方面動不動就利用美元霸權向其他經濟體施以金融制裁，加上美國經濟崩壞，政府債務上限爛局待解，科技泡沫瀕臨爆破邊緣，銀行業率先爆雷，商業房地產市場好可能成為下一個爆雷區，都令人對美元資產感到不安。嚴格而言，美元已成為全球的問題，與其繼續獨坐這美國貨幣，倒不如先解決自己的問題，就是減持美元，發掘多元化投資布局，分散風險。

就連提出「金磚四國」一詞的美資投行前經濟學家近日亦不諱言，美元在全球金融扮演着獨大的角色，每當聯儲局展開貨幣寬鬆或緊縮周期，都對美元價值造成出奇大的影響和連鎖反應，若金磚國家擴容，將其他有持續盈餘的新興經濟體納入其中，可以形成更公平、多貨幣的全球體系，正正就道出去美元化的原因。

基本上，在去美元化的過程，歐元、英鎊都是流動性較大的國際貨幣，惟礙於兩者皆面對美國的相同問題，就是高通脹，在加息周期未見頂，但經濟增長持續放緩下，今年都是經濟衰退的高危之年，故對追求分散風險的資金而言，誠然並非首選。至於同樣具備高流動性的日圓，由於日本央行堅持寬鬆貨幣政策，息差因素下，也未見得有太大吸引力。

環顧全球，作為全球第二大經濟體的中國，應是最能受惠去美元化潮流的其中一個經濟體。一則中國經濟在重啟下已見底回升；二則這幾年內地當局已進行必要的整改和去槓桿、消泡沫的措施，內房債務危機已有軟着陸迹象，多家債務如山的房企已在債務重組取得進展，各地亦在加快去庫存，提升樓市流轉，變相就為中國經濟化解了重大隱患。

此外，隨着近期兩大中資科企的業務發展再有大動作，顯示產業監管重置或近尾聲，有望再次擔當推動內地經濟增長的民企力量，更可視為盤活港股的「雙引擎」，自然都能吸引外資目光。愈來愈多歐美金融機構在華設全資業務分支，更多美國科企設法繞過出口禁令都要做中國生意，在在說明「雙腳最誠實」，資金正為下一增長周期作部署。

當然中國資產並非沒有風險，如政策不時轉變、來自美國的圍堵及台海局勢等，而且中國資本帳尚未完全對外開放，人民幣的國際流動性仍有待大幅提升，在這國際化的過程中帶來不少新機遇。市場都在等待中國積極變革，引領亞洲地區經貿發展，為抗衡西方逆風提供可靠出路。