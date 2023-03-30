鄧建初：消息收發自如股價波動　股民宜自警惕

90年代亞洲各國物資低廉，吸引外資積極投入建設。大量熱錢流入追逐，資產價格過度上漲，信貸槓杆高企，形成泡沫。1997年國際大炒家覷準時機，利用「雙邊操控」策略，操縱利率及股市以製造市場恐慌，衝擊亞洲各國金融貨幣，意圖謀取暴利，造成亞洲金融風暴。

1997年7月，泰國率先脫離固定匯率制，泰銖兌換美元滙率一日之內急降17%，資產價格嚴重貶值，全球滙市股市一片風聲鶴唳。之後馬來西亞、菲律賓、印尼及新加坡等各國貨幣亦受影響，大幅波動，經濟深受打擊。至1998年8月，大炒家轉移目標，對準香港。恒生指數狂瀉至8月13日的6,544點，金融崩潰危機如箭在弦，一觸即發。眼看在劫難逃，香港政府決定動用外滙儲備基金入市接盤打大鱷，保衞港股，穩定人心。

猶記得初哥及經紀們在報價機前看着驚心動魄的世紀大戰，萬眾一心，為港府喝采支持。經過兩星期苦戰，8月28日大鱷沽盤達到高峰，港府使出挾淡倉一招，並與結算所達成協議，如沽空者無法在T+2交收，當局會市價補回平倉，虧損由沽空者承擔。中央政府同時在背後發功，至此港府順利完成歷史任務。大炒家在香港失利，在索羅斯亦因為當局金融政策突變而「火燒後欄」，落荒而逃。

香港政府一貫以來奉行積極不干預政策，資金出入自由，加上港人勤奮上進，靈活變通，成就了一個舉世知名的國際金融中心。亞洲金融風暴發生時入市干預，為迫不得已之選擇。回顧歷史，當時行動正確。由此可見，雖然大方向是積極不干預，但對於市場有極大危害之時，非常時期當用非常手段。

除了積極不干預，當局亦經常參考外國市場規則，以完善制度。然而外國規則，並非全部可取，亦不會完全適合本地市場。就以初哥上周所寫的文章中提及的盈喜盈警為例，沒有一個量化準則之餘，更不能幫助股民避開地雷，其殺傷力尤甚於業績公告。更加需要警惕的是，盈喜盈警是否淪爲操控股價的手段。

近期觀察所見，有一間影視娛樂企業不斷發放利好及不利消息，令股價大幅波動。弔詭的是，巧合地在低位發出利好消息，高位隨即公布利淡消息，形成近期初哥常掛口邊的「高低槓」式炒法，股民就在高高低低之間輸個不明不白。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)