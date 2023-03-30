陳蓓敏：恒指處上落市格局　重要支持在...

外圍歐美股市回穩，各國央行為其銀行體系撐起保護傘，並重申會對其體系審查和嚴力監管。今、明兩天，美國都有重要經濟數據公布。今晚將有第四季GDP修訂數據、首次申領失業救濟金人數和連續申請失業救濟金人數。明天則有2月PCE數據、3月芝加哥PMI等。西方國家元首陸續訪華，投資者等待商貿信息。

踏入4月，市場焦點應該會落在中國較多一些。明天中國有3月綜合、製造業和非製造業PMI數據公布。下周一有3月財新中國製造業PMI。中國第二季經濟表現為關鍵性指標。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。客戶持有阿里巴巴，作者及其客戶持有港交所)