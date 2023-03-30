道指高收323點　比特幣升4%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.2%，至102.64；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報6.8937；美元兌日圓處132.59；歐元報1.0845，英鎊報1.2312。金價處1,963.44美元。布油報77.53美元，紐油報72.89美元。比特幣升4%，報2.83萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水150點。

●道指收報32,717點，升323點或1%；標指收報4,027點，升56點或1.42%；納指收報11,926點，升210點或1.79%。

●港股ADR指數按比例計算，收報20,317點，升125點。

●3月恒生指數夜期收報20,301點，升76點，高水109點，成交9,511張。

●紐約期油收報每桶72.97美元，跌0.23美元或0.33%；倫敦布蘭特期油收報每桶78.28美元，跌0.37美元或0.47%。

●紐約期金收報每安士1,966.9美元，跌6.6美元或0.33%。

●英國富時100指數收報7,564點，升80點或1.07%；德國DAX指數收報15,328點，升186點或1.23%；法國CAC指數收報7,186點，升98點或1.39%。

●建設銀行去年多賺7%，末期息38.9分。

●中石油去年多賺62%，末期息22分。

●中海油全年盈利倍增，派末期息75港仙。

●快手去年經調整虧損收窄至57.5億人幣。

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