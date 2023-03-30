阿里：業務準備就緒便獨立融資　上市後評估是否保留控制權

張表示，今日阿里組織及業務皆複雜，經過20多年的發展，現在每個業務性質、發展階段、所面對的客戶與競爭市場都不一樣，所以這次的組織變革必要性更強，當然難度也會更大。從一個公司整體營運走向多個公司獨立面對市場，這個過程非常重要，既要把握機遇，也要面對調整。

阿里巴巴首席財務官徐宏指出，市場是試金石，公司都可以在每個業務準備就緒時進行獨立融資及IPO，所有業務集團都會形成可獨立融資，包括尋求獨立上市的主體。上市後，將繼續評估這些公司的戰略重要性，並將決定是否保留戰略控制權。

徐補充，將繼續對門店中某些戰略意義不大的投資進行貨幣化，以優化資本結構。被問到集團會否繼續執行現有回購計劃，徐宏重申，阿里對現有股票回購計劃的承諾沒有改變，今後將根據公司的現金流和其他投資來評估股票回購計劃。