阿里：業務準備就緒便獨立融資 上市後評估是否保留控制權
2023年03月30日 08:33
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（Getty Images圖片）
阿里巴巴(09988)周四(30日)早上進行電話會議，主題為新的組織與治理結構。集團董事會主席兼首席執行官張勇稱，阿里將更多地成為一個資產和資本營運商，而不是一個商業營運商，而業務重組將令公司所有業務變得更加敏捷，增強決策能力，能夠更快地響應市場變化；公司需要變得更具企業家精神，並在這些不同的業務中釋放更多的所有權，而過去幾年公司已開始為這一轉變奠定基礎。
張表示，今日阿里組織及業務皆複雜，經過20多年的發展，現在每個業務性質、發展階段、所面對的客戶與競爭市場都不一樣，所以這次的組織變革必要性更強，當然難度也會更大。從一個公司整體營運走向多個公司獨立面對市場，這個過程非常重要，既要把握機遇，也要面對調整。
阿里巴巴首席財務官徐宏指出，市場是試金石，公司都可以在每個業務準備就緒時進行獨立融資及IPO，所有業務集團都會形成可獨立融資，包括尋求獨立上市的主體。上市後，將繼續評估這些公司的戰略重要性，並將決定是否保留戰略控制權。
徐補充，將繼續對門店中某些戰略意義不大的投資進行貨幣化，以優化資本結構。被問到集團會否繼續執行現有回購計劃，徐宏重申，阿里對現有股票回購計劃的承諾沒有改變，今後將根據公司的現金流和其他投資來評估股票回購計劃。