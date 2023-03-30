港股考驗兩萬關　百度跌4%　滙豐力頂

港股在期指結算日缺乏方向，恒生指數早段升過百點後倒跌過百點，低見20,062點，考驗兩萬關支持。國企指數跌50點；科技指數跌20，主板成交500億港元。

大型科網股個別發展，百度跌4%；網易跌2.3%；小米集團跌1%；美團跌0.7%；騰訊跌0.3%；阿里巴巴升幅收窄至0.8%；京東集團升0.7%。快手績後飆7.1%重上60元。

金融股拖低大市，中國平安跌2.5%；香港交易所跌1%；招商銀行跌0.9%；建設銀行跌0.8%；工商銀行跌0.4%；友邦保險跌0.3%。滙豐控股逆市升0.5%。

中國石油績後有追捧，股價升3.2%。不過中國海洋石油及中國石化回吐，股價跌2.2%及0.6%。

其他業績股方面，中國人壽減派息，股價挫5%；華潤置地跌0.7%；比亞迪股份再升1.5%；碧桂園服務升0.9%。

【09:20】港股窄幅上落 阿里及騰訊撐市 中石油漲2%

期指結算最，港股開市靠穩，恒生指數升24點或0.12%，報20,216點；國企指數高開13點或0.19%，報6,892點；科技指數升31點或0.75%，報4,278點。

大型科網股個別發展，阿里巴巴升2.7%；騰訊升1.3%；京東集團升0.9%；美團升0.1%。百度跌0.1%；網易跌0.3%；小米集團跌0.5%。快手績後有追捧，股價高開5.1%。

金融股偏軟，中國平安跌1.4%；招商銀行跌0.8%；工商銀行跌0.7%；香港交易所跌0.3%。滙豐控股、友邦保險及建設銀行無起跌。

中國石油績後做好，股價升2.5%；中國海洋石油及中國石化跌2.2%及0.8%。