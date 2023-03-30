許繹彬：長假期惠及旅遊版塊

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股在踏入長假前夕，又一次出現舉步維艱的局面；歐洲銀行逢星期五出事的魔咒，好像沒完沒了，德國資產值最大的德意志銀行於上周四(23日)晚間信用違約掉期(CDS)保險成本飆升22%，令市場對歐美銀行業穩定的擔憂重燃，上周五德意志銀行的歐股最深跌近15%，儘管最後德意志銀行在該日收市只跌3.11%及第一公民銀行表示將收購硅谷銀行(SVB)大部分股權及資產，作價165億美元；但市場仍然憂慮陸續會有歐洲銀行的出現問題，「爆煲」浪潮如箭在弦，最壞的情況看似仍未出現。

他指，此憂慮相信並非只在歐美發生，而一向敏感的港股及一直被視為提款機的港股，更持續不濟，在本周初只能在20,000點邊緣苦苦掙扎；更可能因準備迎來的期指結算，及下周踏入清明及復活長假，變得更加難於判斷，偶有風吹草動，便會令港股波幅加劇。

許繹彬認為，本月大市在缺乏方向下，市場一有風吹草動，便會令港股波幅加劇，加上臨近季度結算及某些公司更準備進行年結，投資者在波幅大及不明朗因素下，小注怡情或忍手離場，確實情有可原，再者不僅港股成交轉趨淡靜及較為波動，連帶美股亦只能維持日上日落，怎能叫投資者能有路捉？因此，預期港股在期指結算日的前夕會出現夾倉，但最終方向仍須待所有長假期後，才能繼續以19,600點為支持位，在大成交下突破20,400點而企穏，才言轉勢；儘管大市仍有很多不確定的因素，但可能會出現炒股不炒市的現象，適逢復活節長假將至，澳門的旅遊相信又會大旺，金沙中國因此受惠，投資者不妨留意。