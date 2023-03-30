科技界猛人聯署暫停開發 AI概念股挫 百度插4%
2023年03月30日 10:59
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(Getty Images圖片)
外媒報道，億萬富豪馬斯克(Elon Musk)和蘋果(Apple)聯合創辦人Steve Wozniak等知名技術專家和人工智能(AI)研究員簽署公開信，呼籲暫停開發先進AI系統6個月。本地AI概念股普遍向下，百度集團(09888)插4.3%，知乎(02390)挫3.8%，被軟銀減持的商湯(00020)則升1.9%，內地ChatGPT概念股同下滑，雲從科技挫8.3%，博彥科技跌6.6%，軟通動力跌6.4%。
這封信有1,100多名人士簽署，除了上述二人外，並包括Stability AI創辦人兼行政總裁Emad Mostaque，以及另一個人工智能實驗室Conjecture行政總裁Connor Leahy，而Pinterest聯合創辦人Evan Sharp、加密貨幣公司Ripple聯合創辦人Chris Larson，以及深度學習先驅及圖靈獎得獎者電腦科學家Yoshua Bengio也簽署。
該信敦促科技公司立即停止訓練任何「比GPT-4更強大」的AI系統，該為OpenAI開發的最新大型語言處理AI。