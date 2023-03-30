科技界猛人聯署暫停開發　AI概念股挫　百度插4%

這封信有1,100多名人士簽署，除了上述二人外，並包括Stability AI創辦人兼行政總裁Emad Mostaque，以及另一個人工智能實驗室Conjecture行政總裁Connor Leahy，而Pinterest聯合創辦人Evan Sharp、加密貨幣公司Ripple聯合創辦人Chris Larson，以及深度學習先驅及圖靈獎得獎者電腦科學家Yoshua Bengio也簽署。

該信敦促科技公司立即停止訓練任何「比GPT-4更強大」的AI系統，該為OpenAI開發的最新大型語言處理AI。