【高盛推介】騰訊高位回吐　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：受日前阿里巴巴股價提振帶動，科網股急彈抽升，周四(30日)早段則回吐部分升幅。騰訊控股周三(29日)曾創近2個月高，股價一度逼近400港元大關。周四高開約1.3%後升幅收窄。現報384.2元，微跌約0.2%。有券商指騰訊去年第四季業績勝預期，並指多個有利盈利率業務的收入加快增長，有利今年純利增長加速。該行維持對騰訊「買入」評級，目標價447元。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於本周一錄得約3,630萬元資金流入後，本周二及本周三獲資金轉向沽出。淡倉於本周二錄得約1,300萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，北水於周三繼續買入騰訊，錄得約11.9億元資金淨買入。

騰訊購12953，行使價481.42元，2023年7月24日到期，實際槓桿9.0倍，低面值、高槓桿。

騰訊購12131，行使價463.98元，2023年8月28日到期，實際槓桿7.3倍，中年期、價外。

騰訊購13019，行使價438元，2023年7月21日到期，實際槓桿7.7倍，輕微價外、低街貨。

騰訊牛58205，收回價360元，行使價357.2元，換股比率500，槓桿比率13.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

騰訊沽12672，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.9倍，貼價。

騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿7.2倍，低面值、高槓桿。

騰訊熊51766，收回價410元，行使價413元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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