中國人壽：境外投資佔比低過1.5% 將增加港股配置
2023年03月30日 12:07
東網電視更多新聞短片
壽險龍頭中國人壽(02628)副總裁劉暉表示，在包括硅谷銀行(SBV)等地區性銀行出現流動性危機，以及瑞信銀行事件發生後，中國人壽第一時間認真梳理排查，目前集團境外投資資產佔總資產比例不超過1.5%，亦沒有對這些銀行的直接風險敞口，強調公司仍安全審慎。
她表示，雖然公司的海外投資比例低於1.5%，但有一直研究全球市場環境，今年較關注港股市場，主因認為目前港股估值處於合理偏低水平，在中國經濟復甦基本面支持下，企業基本面向好，隨着市場信心恢復，料港股吸引力將再提升，將會持續通過港股通等渠道增強港股配置，特別是高息股。
國壽同時關注美股市場，雖然美股或在高通脹及衰退風險增加下受壓，表現將會繼續波動，但從歷史走勢來看，聯儲局在暫停加息後的6個月，美股和美債都會有較好表現，公司將密切觀察市場走勢，再作資產配置。
至於國壽近期對遠洋集團(03377)的投資進行計提減值後，遠洋帳面價值佔公司總資產的比例低於0.05%，強調不會對公司產生持續影響。她指出，作為遠洋的大股東，公司高度關注遠洋集團的經營情況，將持續通過市場化的公司治理手段，進一步推動遠洋加強戰略制訂、營運管理和風險管控，協助其穩健經營。她又稱，目前內地房地產行業基本面出現了積極的變化，市場也在築底修復中，將繼續支持遠洋走出低谷，實現平穩發展。
董事長白濤則表示，去年行業整體營運艱難，資產和負債端均承壓，歷史罕見，但目前見到行業復甦加快，主因疫情限制這主要不確定因素被消除，今年首兩個月保險業保費重現增長，稱3月至今「情況又比2月好得多」，對今年行業復甦態勢保持樂觀。
白濤指出，隨着人口老化戰略、健康中國戰略的實施，個人養老險、商業健康險、長期護理險、普惠保險在未來一段時期的增長空間非常大。同時，在營銷體系改革、數碼化經營、綜合化發展、生態化建設這些新動能的帶動下，壽險業結構性和長期性的增長空間正在打開。