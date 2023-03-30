中國人壽：境外投資佔比低過1.5%　將增加港股配置

她表示，雖然公司的海外投資比例低於1.5%，但有一直研究全球市場環境，今年較關注港股市場，主因認為目前港股估值處於合理偏低水平，在中國經濟復甦基本面支持下，企業基本面向好，隨着市場信心恢復，料港股吸引力將再提升，將會持續通過港股通等渠道增強港股配置，特別是高息股。

國壽同時關注美股市場，雖然美股或在高通脹及衰退風險增加下受壓，表現將會繼續波動，但從歷史走勢來看，聯儲局在暫停加息後的6個月，美股和美債都會有較好表現，公司將密切觀察市場走勢，再作資產配置。

董事長白濤則表示，去年行業整體營運艱難，資產和負債端均承壓，歷史罕見，但目前見到行業復甦加快，主因疫情限制這主要不確定因素被消除，今年首兩個月保險業保費重現增長，稱3月至今「情況又比2月好得多」，對今年行業復甦態勢保持樂觀。

白濤指出，隨着人口老化戰略、健康中國戰略的實施，個人養老險、商業健康險、長期護理險、普惠保險在未來一段時期的增長空間非常大。同時，在營銷體系改革、數碼化經營、綜合化發展、生態化建設這些新動能的帶動下，壽險業結構性和長期性的增長空間正在打開。