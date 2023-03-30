道富3月投資者信心指數上升　歐洲區領漲

道富環球市場公布2023年3月份《道富投資者信心指數》。全球投資者信心指數由2月份經修訂後的77.6點上升3.8點至81.4點，歐洲地區投資者信心指數領漲，上升11點至117.5點，北美地區投資者信心指數輕微上升0.9點至73.9點，而亞洲地區投資者信心指數則下降6.3點至91.9點。

《道富投資者信心指數》顯示投資者風險偏好的變化。指數讀數100為中性，代表投資者沒有增加或減少其對風險資產的長期配置。

State Street Associates投資者行為研究部主管Rajeev Bhargava稱，本月隨着美國銀行業壓力加劇，機構投資者繼續採取防禦性立場，全球投資者信心指數為81.4，遠低於100的風險中性水平。雖然整體而言情緒仍然疲軟，但重要的是投資者信心沒有進一步惡化，反而有所加強，反映在全球投資者信心指數上漲近4點。

他指，北美地區投資者信心指數水平雖仍疲弱，但保持穩健，可能受到美國官員正在研究將聯邦存款保險公司（FDIC）的保險範圍擴大到所有存款。歐洲投資者樂觀情緒顯著上升，而亞洲是本月投資者情緒唯一下降的地區，從全球機構投資者的舉措可見有一定的韌性抵禦市場波動。