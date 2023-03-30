保監局讉責康宏理財兩公司違規　罰款19萬元

保險業監管局讉責康宏理財服務有限公司及康宏理財策劃有限公司，違反備存獨立客戶帳目和備存妥善的簿冊及帳目的規定，並指示該等公司各支付9.5萬港元(共19萬港元)的罰款。

有關紀律行動源於保監局的調查發現，於2018年1月至2020年7月期間，康宏理財服務有限公司曾將其共187萬元的客戶款項，存於康宏理財策劃有限公司的客戶帳戶中；康宏理財策劃有限公司曾將其共10.09萬元的客戶款項，存於康宏理財服務有限公司的客戶帳戶中；以及該等公司未有備存充分及妥善的會計及其他紀錄，以反映其各自的客戶款項已存入各自的客戶帳戶中，令審計得以便利地和妥善地進行。

該等行為導致該等公司，違反當時適用於保險經紀公司有關備存獨立客戶帳目和妥善的簿冊及帳目的監管規定。

有關客戶帳戶及備存妥善簿冊及帳目的監管規定，為保障保單持有人的基本及至關重要的措施。保險經紀公司作為向保單持有人提供服務的代理人，對保單持有人負有受信責任。經紀公司是以信託形式為其客戶收取或持有款項。保險監管框架下有關客戶帳戶的規定，透過要求客戶的款項存放於獨立的客戶帳戶中，加強了相關的信託關係。該規定將客戶款項從經紀公司自身的資產中分隔出來，確保該等款項可易於獲識別並只保留為客戶之用。備存紀錄的規定，要求經紀公司的會計紀錄反映其所收取的客戶款項已獲存入其客戶帳戶中(以及客戶帳戶只存有客戶款項)，亦有助達致保障客戶款項的目標。