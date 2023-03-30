【高盛推介】友邦高位回吐 窩輪兩邊部署
2023年03月30日 13:14
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高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險過去2周於低位反彈近1成，周四(30日)早段短暫上升後回吐，最低見82.15港元。現報82.45元，微跌約0.8%。據友邦報表披露，友邦周三於聯交所再回購158.84萬股，涉資約1.32億元。
觀察個股輪證資金流向，好倉於本周二及周三共錄得約80萬元資金流入。淡倉於本周一錄得約100萬元資金流入後，周二及周三獲資金轉向沽出。
友邦購21709，行使價90元，2023年6月23日到期，實際槓桿11.3倍，高槓桿。
友邦購15247，行使價85.05元，2023年9月21日到期，實際槓桿6.3倍，貼價、低街貨。
友邦牛61083，收回價70元，行使價69.4元，換股比率100，槓桿比率6.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
友邦沽29740，行使價77.95元，2023年9月21日到期，實際槓桿5.7倍，中期、貼價。
友邦熊53786，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，槓桿比率9.6倍，近8元收回距離熊證。
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