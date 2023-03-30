道指期貨漲118點 比特幣升逾1% 油價揚
2023年03月30日 16:16
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美匯指數報102.52；港匯見7.8500；離岸人民幣(CNH)報6.8778；美元兌日圓報132.43；歐元處1.0863；英鎊報1.2354。金價報1,967.51美元。油價升0.51%，布油報77.89美元，紐油處73.33美元。比特幣升1.14%至28,707美元。道指期貨升118點。
焦點數據：
17:00 歐元區3月消費者信心指數、服務業信心指數、經濟信心指數、工業信心指數
17:00 意大利2月生產物價指數
20:00 德國3月消費物價指數
20:30 美國第四季國內生產總值、第四季GDP價格指數、第四季核心個人消費支出平減指數、第四季個人消費、首次申請失業救濟金人數
●避險情緒持續降溫，隔晚美股三大指數反彈，大型銀行及科技股造好。港股上升，恒生指數全日收報20,309點，升116點或0.58%，主板成交1,335.94億港元。https://bit.ly/40Kf33J
-阿里：業務準備就緒便獨立融資，上市後評估是否保留控制權。
-郭樹清會見溫拓思討論渣打在華經營發展。
-科技界猛人聯署暫停開發，AI概念股挫，百度收跌3.6%。
-碧桂園去年轉虧60.52億人幣，不派息。
-雅居樂去年轉蝕149.81億人幣，不派息。
-中國人壽：境外投資佔比低過1.5%，將增加港股配置。
●內地A股反覆上升，其中滬綜指全日收升21點或0.65%，報3,261點，成交4,016.34億元人民幣。板塊方面，酒店旅遊股領漲2.7%，煤炭股揚升2%。https://bit.ly/3G2qrQu
香港經濟：
●星資「先買後付」營運商Atome攻港未夠3年撤離。
外地經濟：
●鮑威爾透露：預期今年再加息一次
●南韓2月接待外國旅客人次按年大增3.79倍。
企業消息：
●迪士尼傳北京裁300員工，串流平台Hulu削9成人手。
●美國遊戲商EA擬裁員6%，並縮減辦公室面積。
●Vodafone德國裁員1,300人，主要涉及行政及管理職位。
●華納音樂宣布全球裁員270人，降低非必要開支。
●Apple擬6月5日舉行WWDC，重點展示首款混合現實頭盔搶焦。
●元宇宙玩完？Sony估PSVR2耳機面世反應冷淡。