專家樓評：港不跟美國加息　港樓升浪持續

美國聯儲局上周四(23日)凌晨公布最新議息結果，決定加息0.25厘。但香港銀行未有跟隨是次加息，維持最優惠利率不變。美國年內加息9次，但最近兩次加息幅度明顯放緩，顯示了聯儲局於考慮壓抑通脹的同時，亦顧慮到大幅加息對整體經濟影響。日前聯儲局官員已指出小幅加息是適當做法，預示加息周期或於年內見頂。

美國及歐洲於過去一個月接連有金融機構陷入倒閉風險，多家大型機構大幅裁員，外圍市場不隱，令實物市場顯得相對穩定，金價更曾升穿2000美元高位。三月份於一手搶客及股市波動環境下，二手市場成交量下跌約三成，當中以中價物業最受影響，相信美國放緩加息步伐，令投資物業成本降低，香港物業將再次成為投資者的避險工具，料中價物業投資者入市比例將增加至兩成。

自2023年開始至今，對樓市利好消息湧現，如財案寬減物業印花稅、通關效應、美國放緩加息等，都為樓市起了振興作用，由樓市小陽春踏入較長遠的樓市升浪。加上港府為吸引人才，推行多項引入人才計劃，對中價物業租賃市場帶來支持，吸引更多投資者入市，相信配合美國放慢加息步伐，香港中價物業將緊接中小型單位的升浪，第二季看高一線。

一手成交量自踏入2023年便拾級而上，由去年12月的200餘宗，每月成交量增幅一倍，2月份約900宗，至預料3月份可達2500宗的一手成交量，較去年12月成交增幅逾10倍。發展商將趁經濟復甦初期加快推售，於競爭下開價克制，甚至出現減價戰，令三月份市場再以一手主導。樓價方面，中原城市領先指數CCL於年內已錄得逾6%的升幅，今年首季樓市跟隨經濟復甦而進入轉角市，樓價升幅相對較快，料第二季經濟復甦進入中後期，樓價升幅將稍後放緩，預測第二季樓價升5%，上半年合共升11%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑