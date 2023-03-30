【產經直播】港股期結日走勢反覆 第二季會點行？
2023年03月30日 16:24
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港股周四(30日)期結日走勢反覆，輕微高開24點後便回吐，一度跌175點，收市守穩兩萬關，報20,309點，升116點。即將踏入第二季，港股後市有望持續向好？有咩因素要留意？歐、美銀行業危機已告一段落？
科網股翻生，自阿里巴巴(09988)宣布設6個業務集團後，股份顯著做好，周四(30日)再升2%，升勢有望延續？快手(01024)去年第四季虧損顯著收窄98.7%至4,532.2萬元人民幣，勝預期，股價急升逾半成，快手業績點解讀？科網股繼續走強？
兩桶油去年業績出爐均相當理想，中海油(00883)純利創新高，按年翻倍至1,417億元人民幣，末期息派0.75港元；而中石油(00857)純利亦多賺62.1%至1,494億元人民幣，末期息增加1.3倍至0.22元人民幣，惟走勢今日個別發展，中海油無升跌，但中石油則大升近8%，是表現最好恒指成分股，兩份業績有咩可比之處？中石油更值博？
煤炭股跑出，當中伊泰煤炭(03948)計劃回購全部H股股份，完成撤銷H股於聯交所上市地位，最低要約價為每股17元，股價暴升近四成，帶動其他煤炭股同步上升，煤炭股仍處於調整階段，股民有貨要趁反彈鬆綁？
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