【產經直播】港股期結日走勢反覆　第二季會點行？

港股周四(30日)期結日走勢反覆，輕微高開24點後便回吐，一度跌175點，收市守穩兩萬關，報20,309點，升116點。即將踏入第二季，港股後市有望持續向好？有咩因素要留意？歐、美銀行業危機已告一段落？

《東網Money 18》搵嚟安里資產管理董事總經理郭家耀同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道