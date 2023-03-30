啟德天瀧部署復活節後上樓書　七成單位料招標發售

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目由7幢高座及1幢低座大樓組成，提供566伙，戶型涵蓋一房、三房及四房間隔，實用面積由351至1,942方呎。整體有七成屬向海單位，項目預計關鍵日期為2024年9月30日。

他續指，戶型分布上，一房戶設160伙，實用面積351方呎。三房戶設192伙，實用面積635至1,117伙。四房提供208伙，實用面積則1,173至1,428方呎，另有6伙特色戶。該盤的售價會參考同區及沿海高端物業的成交價，計劃先推售三房及四房大單位，並將設有兩個示範單位。

華懋集團銷售總監封海倫表示，該盤特設「維港720°VR體驗」，讓準買家戴上VR眼鏡，感受如同置身項目的150米高空，以720°俯瞰世界級維港雋景及未來啟德發展區。