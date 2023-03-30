金管局：去年亞洲國際債券發行按年跌逾4成

國際資本市場協會(International Capital Market Association，ICMA)與香港金融管理局發表最新的亞洲國際債券市場報告。金管局副總裁陳維民表示，去年亞洲市場亦跟逐全球債市下滑，國際債券發行量下降超過40%，回到2015年水平。

他指，2022年對全球債券市場來說是艱難的一年。市場情緒受到通脹和利率上升、宏觀經濟前景不明朗以及地緣政治緊張局勢加劇的影響。

不過，去年亞洲綠色和可持續金融的持續增長，以及綠色板塊相對於去年大市放緩中亦見其韌性。綠色和可持續發行佔總發行量的比例從去年的16%顯著增加到23%。在地域上亦有所擴散，中國內地、南韓、印度、馬來西亞和香港的綠色發行比例有所增加。

儘管過去兩年中國房地產行業面臨挑戰，但中國仍然是亞洲最大的國際債券發行地。報告指出，中國發行人多年來國際發行量大幅增長，滿足海外運營和融資需求、多元化籌資渠道以及擴大投資者範圍。

最近，金管局亦開始觀察到內地地方政府發行債券，包括深圳市政府和海南省政府分別於2021年和2022年首次發行境外債券。

他形容，香港在安排內地發行方面具有天然優勢，在亞洲國際發行方面連續7年(包括2022年)位居榜首，接近全區近1/3之發行量。