新地觀塘apm復活節檔期推廣費增一成　料人流升30%

馮表示，上述月份期間推廣費用當中，消費優惠獎賞佔四成，包括針對旅客推出多重禮遇，如在微信平台派發千元禮包、夥拍100個商戶推出旅客電子優惠及獎賞，以及逾萬張跨境巴士電子車票等，另外，亦有針對4月消費券派發推出消費優惠及即場抽獎活動，冀能進一步刺激商場人流及生意。

她預計，復活節推廣高峰期(4月5日至4月10日)，人流可較去年顯升，生意額較去年也至少升約25%。期間潮流電子、珠寶金飾、餐飲及美妝生意料將受惠，其中，餐飲可升約25%，零售則漲約15%。

新地代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，3月apm人流以高雙位數字上升，市民消費情緒高漲，內地及海外旅客持續回升，為今年零售業復常帶來好勢頭。乘着整體市道的暢旺，商場推出五大藝術打卡熱點，包括聯乘美國藝術家Andy Rementer設計的逾2,000呎「遊藝快樂大道」，同時亦舉行藝文市集。