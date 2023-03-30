中石油料今年內地成品油需求較疫前增3%

中石化表示，中國經濟長期發展向好基本面不變，加上國家支持經濟政策將不斷發力，料今年內地油氣市場快速回暖，對公司發展尤其是油品銷售創造有利條件。

該企預計，今年下半年國際油價將介乎80至85美元，惟取決於經濟變化或作調整，強調油價難預測，公司無論如何將密切留意油價走勢，並將專注公司穩步發展。

中石油是「三桶油」中唯一去年股息按年增長的油企，管理層表示，自上市以來該企一向維持較高派息比率，特別是近3年來派息比率都較高，在2020至2022年間不論油價高低，公司始終堅持給予股東合理回報。公司表示，未來將繼續維持回饋股東的原則，充分考慮投資者合理回報，並兼顧公司長遠和股東利益，根據公司經營業績、現金流情況和資本開支安排，合理確定派息金額。

中石油今年資本開支按年減少11.23%至2,435億元人民幣(下同)。副總裁萬軍解釋，公司根據今年的項目計劃、指標和工作量安排資本開支金額，公司將保持審慎和有效投資等原則，在營運過程亦將按實際變化作調整。

公司指，去年面臨國際油價大幅震盪，公司營業收入仍達3.24萬億元，創歷史新高。除了「上天幫忙」外，公司抓緊油價高位優勢，改善生產經營能力，努力加大油氣產量等措施。同時，降低成本一直是中石油追求的目標，去年提績增效效益為162.2億元，相信成本控制是公司去年創歷史佳績的其中一因素。