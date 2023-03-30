碧桂園：續以優質土地資源支持發展　 積極參與拿地

碧桂園執行董事及常務副總裁程光煜補充指，策略調整需要過程和難免會出現陣痛，但認為高確定性的市場對公司的利潤及毛利水平會帶來正面幫助。他指，集團已恢復拿地，最近曾在北京、南京及成都等城市，惟最終未能中標，未來會繼續積極參與，但強調經營性和安全性優先，且是重質不重量，涉及的金額為銷售額約4成之內。他又指，現時集團手持的土地資源充足，去年流入至今的現金流約1,900億元人民幣，銷售情況合理，料今年去化率維持約65%，相信可以支持公司未來的發展。

被問及去年是內房企業黑暗一年，執行董事及總裁莫斌表示，最困難時期已過，市場信心已出現好轉，公司亦會將自身的發展方向做得更緊實，又指不會公布及盲目追求銷售目標，亦不在意銷售排名。