香港商廈今年首季暫錄160宗買賣成交　按季增26%

受惠中港通關令兩地商業交流增多，今年首季寫字樓市場漸見曙光，買賣成交有所增加。中原(工商舖)指，今年第一季商廈市場暫錄約160宗買賣個案，比去年第四季增約26%，同時亦超越2022年第一季數字。同時，本季港島及九龍指標商廈交投亦按季多約28.6%。

該公司寫字樓部董事陳雁樓表示，今年第一季截止3月27日，商廈錄得約160宗買賣成交，較去年第四季多約33宗，而涉及的買賣金額約47.82億元，按季減少約43.3%，主要因去年第四季有大額商廈易手而推高該季度成交金額。

他又指，本季內寫字樓市場先後錄得兩宗全幢商廈成交，涉及金額相對較細，包括觀塘鴻圖道73至75號KOHO，市傳以約17億元沽出，而太子砵蘭街450至454號HQ則由基金公司以約3.5億元承接。

此外，首季港九指標商廈買賣成交較第四季為佳，資料顯示，今年第一季截本周一，兩區合共暫錄約18宗指標商廈買賣個案，比去年第四季約14宗，多約4宗。本季也錄逾億元指標商廈成交，分別為中環皇后大道中九號中層03室，成交價約1.05億元，平均呎價約31.484元，原業主於去年中以呎價約28,875元買入物業，持貨不足一年升值近一成，反映一線商業區指標商廈做價有支持力。

陳續表示，商廈租賃方面未見有大起色，今季暫錄約1,246宗租務成交，總金額約1.3億元，按季分別減少約6%及約23%。不過，指標商廈租賃表現則見回穩向好，第一季港九暫共錄約138宗租務個案，較去年第四季及第一季分別明顯增長約11%及23%。惟近年全球經濟一直處於低迷狀態，企業對承租寫字樓或擴充都抱審慎態度，加上市場陸續有新供應推出，令港九核心商業區甲廈空置率持續未能回落。

據中原(工商舖)最新統計，今年2月港島整體甲廈空置率約11.31%，當中，中環約10.44%，而金鐘亦錄約9.51%，而九龍表現更遜色。上月整體甲級廈空置率約12.17%，其中，尖沙咀約10.34%。

他預料，第二季商廈買賣交投價量會穩步上揚，當中售價料會有約5%升幅，而租務成交亦會跟隨大市穩步上升，惟租金則受制於空置率高企的影響，料會有約5%跌幅。