太古城園景兩房減78萬　 以1102萬元沽

鰂魚涌太古城3月錄約15宗二手買賣，最新錄兩房園景戶成交，減價78萬元後，獲外區用家以約1,102萬元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯范浩銘透露，鰂魚涌太古城3月錄約15宗買賣，包括海星閣高層G室，實用面積約580方呎，兩房間隔，望內園景，叫價約1,180萬元，獲外區用家議價後以約1,102萬元成交，呎價約19,000元。

●中原周世康稱，灣仔York Place中層B室，實用面積約493方呎，兩房間隔，望市景，以1,250萬元易手，呎價約25,355元，新買家屬於用家，原業主於2018年以1.210萬元買入市，持貨5年帳面獲利40萬元，單位升值約3.3%。

●利嘉閣梁啟豪表示，大坑尚巒高層B室，實用面積約549方呎，兩房間隔，新買家為一對年輕夫婦，一直鍾情區內新樓齡物業，見地段屬12名校網，為孩子考慮下，決定以1,400萬元購入，呎價約25,501元，屋苑現時放盤量約15個，入場費約630萬元起。

●美聯江雲龍指，天后維景花園B座高層7室，實用面積約449方呎，獲同區用家垂青，並以728萬元承接，呎價約16,214元，原業主於2010年1月以約392萬元購入，轉售帳面獲利約336萬元，物業升值約86%。

●利嘉閣武秉強稱，小西灣藍灣半島8座中層C室，實用面積約811方呎，套三房連工人套房間隔，望全海景，雙方議價後以1,396.8萬元易手，呎價約17,223元，新買家屬區內客，原業主於2017年以約1,300萬元買入，期內帳面僅升值約7.4%。

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九龍區

●中原施蒂文表示，啟德1號(II)第5座高層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，另設儲物房，望內園景，以1,238萬元成交，呎價約22,633元，原業主於2017年11月以約1,164萬元一手購入，易手帳面獲利74萬元，單位升值約6%。

●世紀21富山劉倩彤指，黃大仙居屋天宏苑A座低層8室，實用面積約401方呎，兩房設計，望內園景，已補價自由市場以416萬元成交，呎價約10,374元，單位叫價510萬元，最終減價94萬成交，減幅約18.4%。

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園15座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望內園景，未補價第二市場以435萬元易手，呎價約10,093元，原業主於2013年11月以311萬元購入，持貨逾9年帳面獲利124萬元，期內升值約40%。

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新界區

●中原柯勇指，將軍澳峻瀅6座中層D室，實用面積約507方呎，兩房間隔，享山景，以653萬元易手，呎價約12,880元，原業主於2012年9月以410萬元買入，持貨約10年半帳面獲利243萬元，單位升值約59%。

●香港置業表示，將軍澳夾屋叠翠軒2座中層D室，實用面積約650方呎，三房間隔，望園景及山景，已補價自由市場以750萬元放盤約兩個月後，獲外區客洽詢，經議價後以738萬元易手，呎價約11,354元，低市價約2%，新買家為首置客。

●美聯唐文廸稱，將軍澳天晉IIIA第2B座高層B室，實用面積約963方呎，套三房連儲物室間隔，開價2,080萬元放盤，新近減價42萬元，獲用家以2,038萬元承接，呎價約21,163元，原業主於2014年10月以1,340萬元購入，持貨逾8年帳賺698萬元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區3月暫錄約100宗二手買賣，包括銀湖．天峰7座中層E室，實用面積約573方呎，兩房間隔，開價約843萬元，放盤3日，議價後以840萬元易手，呎價約14,660元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山天宇海7B座中層D室，實用面積約737方呎，三房間隔，望山景，放盤5個月，原先叫價980萬元，獲買家洽購，減12萬元，以968萬元成交，呎價約13,134元。

●中原敖國偉表示，沙田及大圍區3月暫錄約141宗二手買賣，大圍名城2座北翼低層C室，實用面積約1,103方呎，套三房間隔，望山景，叫價約1,480萬元，放盤約一個月，以1,380萬元沽出，呎價約16,390元，累減100萬元，新買家為區內換樓客。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田第一城24座低層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望內園景，單位放盤半年，原先開價500萬元，累減約5.4%，終以473萬元成交，呎價約14,465元，原業主於2019年3月以410萬元購入，持貨約4年帳賺63萬元。

●中原黎宗文表示，沙田第一城錄3月暫錄約22宗買賣，屋苑12座中層A室，實用面積約515方呎，三房間隔，去年9月叫價約760萬元，議價後售698萬元易，呎價約13,553元，新買家為用家，原業主於2017年以655萬元購入，持貨約6年帳面獲利約43萬元。

●中原周家傑指，沙田御龍山3月暫錄約11宗買賣，屋苑10座中層C室，實用面積約696方呎，套三房間隔，望山景，放盤時開價約1,330萬元，議價後售1,280萬元，呎價約18,391元，新買家為用家。

●利嘉閣黃永全稱，元朗原築1座低層A室，實用面積約480方呎，兩房間隔，望池景，叫價約550萬元放售，議價後累減約11.2萬元，終以538.8萬元易手，呎價約11,225元，屋苑本月暫錄3宗二手買賣，現時有約20個放盤，入場費由550萬元起。

●美聯馮根明透露，元朗朗景台1座頂層連天台單位，實用面積約479方呎，兩房間隔，新買家為區內首置客，心儀單位間隔及景觀並連天台，即議價入市，原業主開價580萬元，減價30萬元，最終以550萬元成交，呎價約11,482元。

●中原葉津榮表示，屯門力生大廈中層A室，實用面積約364方呎，兩房間隔，叫價350萬元，享河景，吸引同區年輕上車客即日承接，減價兩萬元，以348萬元沽出，呎價約9,560元，上車客怕遲買會貴，放工趕往「翻睇」後立即承接。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋新圍苑D座高層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，獲區內首置客原本亦租住同區住宅，表示熟悉區內環境，獲減價9萬元，遂便決定由租轉買，於已補價自由市場以381萬元購入自用，呎價約9,501元。

●中原曾日昇指，葵涌新葵芳花園3月已錄約6宗買賣，屋苑D座中層5室，實用面積約400方呎，兩房間隔，本月初開價630萬元，以628.8萬元沽出，呎價約15,720元，新買家入市鐵路站物業投資收租，原業主持貨約6年，帳面賺58.8萬元，或升值約10%。

●中原謝家偉表示，荃灣海之戀‧愛炫美2A座高層B室，實用面積約1,161方呎，套四房間隔，享海景，今年1月租約完結，收回單位放售，開價2,650萬元，剛以2,500萬元獲承接，呎價約21,533元，售價為同類型單位一年新高。

●美聯蘇賽琼稱，荃灣海之戀‧愛炫美8座高層E室，實用面積約773方呎，套三房間隔，原業主為就近子女上學放售單位，新買家為區內換樓客，心儀單位擁海景，加上裝修新淨，多番議價後獲減100萬元，終以1,500萬元成交，呎價約19,405元。

●美聯李貫甡表示，青衣區3月錄約70宗買賣，盈翠半島12座中層F室，實用面積約772方呎，三房連儲物室間隔，享全海煙花景，新買家為區內分支家庭客，原業主本月初以約1,650萬元放盤，議價後終以1,500萬元成交，呎價約19,430元。

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