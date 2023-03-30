【加快去美元】中國巴西用本幣貿易　美元霸權漸動搖

國際去美元化勢如破竹，各大央行密密出手拋售美債、增持黃金之餘，更直接選擇在雙邊貿易時實施本幣貿易支付機制。最新有美國以南的拉丁美洲地區最大經濟體巴西，與亞洲最大經濟體中國達成協議，不再使用美元作為中間貨幣，改用本幣結算交易，意味人民幣國際化再下一城，本幣結算「朋友圈」擴大，反之美元霸權地位日漸動搖。

昔日與俄羅斯、印度及中國合稱「金磚四國」的巴西，早有減輕貿易結算對美元依賴之心。今年巴西總統聯同另一個南美洲經濟體阿根廷的總統曾發表聯名文章，證實會進一步商討組建南美洲的共同貨幣，盡力推動本幣的使用，今次則選擇靠攏中國，宣布建立人民幣清算所，深化雙邊貿易合作。

交行巴西子行披露，該行於周三成為人民幣跨境支付系統(CIPS)在拉丁美洲的首個直接參與者金融機構。交行巴西子行加入CIPS將有利於促進人民幣，在兩國貿易和金融交易中的使用。加入CIPS後，可實現24小時以人民幣進行匯款，不再限於巴西當地時間匯款；而工行巴西子行負責在巴西運營人民幣清算所。

過去13年，中國一直是巴西最大的貿易夥伴，去年兩國間貿易量達到破紀錄的逾1,500億美元。中國商務部日前表示，兩國將在食品和礦產領域開展更多合作，尋求雙方互相出口高附加值商品的可能性。據介紹，是次協議是巴西代表團在訪京期間簽署，有利降低人民幣和雷亞爾直接交易的成本。目前中方與俄羅斯、巴基斯坦及印尼等地亦有類似貿易結算安排。

至於內地最大貿易夥伴、由10個會員國所組成的東盟，據報各成員國財政部部長和央行負責人在印尼召開會議，主要議題為逐步在金融交易中退出使用美元、歐元、日圓及英鎊，並改用本地貨幣結算。會議討論透過本地貨幣交易(LCT)計劃減少依賴主要貨幣，乃已開始實行的本地貨幣結算(LCS)計劃之延伸。印尼總統維多多更提及俄羅斯金融業被西方國家制裁的事件，認為離開西方支付體系是必須的，以保障交易不受潛在地緣政治所波及。