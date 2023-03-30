美股道指升113點　港股夜期突破20500關

美股周四早段靠穩，道指升113點，報32,831點；標指升22點，報4,050點；以科技股為主的納指升94點，報12,020點。恒指夜期報20,547點，升197點，高水238點。

道富環球市場公布3月的《道富投資者信心指數》，由2月經修訂後的77.6點，上升3.8點至81.4點，惟北美地區投資者信心僅輕微上升0.9點至73.9點，依然跑輸其他地區。

美國企業裁員潮不斷之際，商務部公布了去年第四季國內生產總值(GDP)的修訂數字，以年率計按季增長下修0.1個百分點至2.6%。有「商品大王」之稱的羅傑斯（Jim Rogers）警告，接下來美國的經濟恐迎來他有生以來最嚴重的衰退，又指當前通脹比1970年代更糟糕，聯儲局可能不得不加息到相當高的水平。

聯儲局負責金融監管的副主席巴爾表示，此前硅谷銀行(SVB)的倒閉事件，該銀行的高層、聯儲局及其他監管機構都難辭其咎。雖然去年積極地加息，但事前有良好溝通，理應不會令任何銀行措手不及。他又指出，未來的利率政策將基於不斷變化的通脹數據及金融狀況，逐次會議決定。

蘋果公司(Apple Inc.)宣布2023年全球開發者大會(WWDC)將在6月5日至9日期間於加州Apple Park線下舉行。此外郭明錤表示，蘋果iPhone鏡頭訂單在第二季非常疲弱，預期將按季減少35%至40%，與去年第二季相比，鏡頭訂單亦下降30%至40%。Apple股價升0.5%。

微軟探索如何將廣告植入Bing Chat，正與合夥夥伴探討合作方式，比如在GPT-4生成的答案旁邊顯示懸停廣告。微軟升0.75%。