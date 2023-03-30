新盤氣氛熾熱 啟德項目正式命名 大埔豪宅盤開放示位
2023年03月30日 21:32
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新盤群起齊推，旺勢有望延續至下月。啟德有主打大單位的項目正式公布命名，計劃於下月中推售，而大埔豪宅盤亦開放洋房示範戶吸客。
●啟德天瀧部署復活節後上載樓書
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德承豐道22號項目，周四(30日)正式公布命名為天瀧(THE KNIGHTSBRIDGE)。項目部署復活節後上載樓書，預計七成的單位會以招標形式發售。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目由7幢高座及1幢低座大樓組成，提供566伙，戶型涵蓋一房、三房及四房間隔，實用面積由351至1,942方呎。整體有七成屬向海單位，項目預計關鍵日期為2024年9月30日。
●大埔林海山城洋房示範戶首度曝光
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周四(30日)首度開放洋房予傳媒參觀。發展商表示，過去3周更已錄得逾600組參觀人次。希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，該盤除了分層戶外，設36座洋房，全數連獨立花園及升降機。她指，市場氣氛於通關後好轉，睇樓量明顯有增長，故對今年樓市走勢樂觀。
香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅稱，最新開放參觀的洋房中，有兩座屬於交樓標準，分別為山城徑3號及林海徑3號。至於，山城徑3號及山城徑3號已發出銷售安排，以招標形式發售。
●何文田站瑜一第1C期暫收逾5,000張入票
華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，收票數字節節上升。據市場消息指，項目截至周四(30日)已接獲逾5,000張入票，按周日(2日)發售210伙計，已超額認購逾22倍。資料顯示，該盤即將發售的單位包括142伙兩房戶及68伙三房戶，折實售1,216.01萬元至2,977.04萬元，折實呎價21,850至35,004元。項目將會於周六截票。
●紅磡必嘉坊．迎匯暫錄超額逾7.5倍
恒基地產(00012)旗下減價重推的紅磡必嘉坊．迎匯，將於周五(31日)發售84伙。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今(30日)晚，項目已錄得逾720個認購登記，暫已超額認購逾7.5倍。
●沙田九肚雲端複式戶售4,681.4萬元
新鴻基地產(00016)旗下沙田九肚雲端，周四(30日)以招標形式沽出1伙複式戶。據項目成交紀錄冊顯示，該盤的APEX 3座的地面及1樓B室，實用面積1,704方呎，四房間隔，連493方呎花園，成交價4,681.4萬元，呎價約27,473元。
●旺角傲寓周日發售10伙
其士國際(00025)與市建局合作發展的旺角傲寓，新近增加折扣及上載銷售安排，將於周日(2日)以先到先得形式發售10伙。發展商表示，將即發售的單位全屬一房戶，實用面積由328至340方呎。入場戶為8樓F室，實用面積333方呎，折實價為639.7萬元，折實呎價約19,210元。
●西南九龍維港滙II單日沽兩伙 四房售3,038萬元
新盤成交量持續攀升，信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周四(30日)再沽出兩伙，月內累計已售出40伙，吸金逾9.1億元。最新沽出的單位包括2座22樓A室，為實用面積1,001方呎的四房單位，以3,038萬元成交，呎價約30,350元。
●將軍澳日出康城LP10三房呎價約20,082元
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周四(30日)售出1B座49樓B室，實用面積770方呎，三房連儲物室間隔，成交價1,546.3萬元，呎價約20,082元。