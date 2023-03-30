新盤氣氛熾熱　啟德項目正式命名　大埔豪宅盤開放示位

新盤群起齊推，旺勢有望延續至下月。啟德有主打大單位的項目正式公布命名，計劃於下月中推售，而大埔豪宅盤亦開放洋房示範戶吸客。

●啟德天瀧部署復活節後上載樓書

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目由7幢高座及1幢低座大樓組成，提供566伙，戶型涵蓋一房、三房及四房間隔，實用面積由351至1,942方呎。整體有七成屬向海單位，項目預計關鍵日期為2024年9月30日。

●大埔林海山城洋房示範戶首度曝光

香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅稱，最新開放參觀的洋房中，有兩座屬於交樓標準，分別為山城徑3號及林海徑3號。至於，山城徑3號及山城徑3號已發出銷售安排，以招標形式發售。

●何文田站瑜一第1C期暫收逾5,000張入票

華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，收票數字節節上升。據市場消息指，項目截至周四(30日)已接獲逾5,000張入票，按周日(2日)發售210伙計，已超額認購逾22倍。資料顯示，該盤即將發售的單位包括142伙兩房戶及68伙三房戶，折實售1,216.01萬元至2,977.04萬元，折實呎價21,850至35,004元。項目將會於周六截票。

●紅磡必嘉坊．迎匯暫錄超額逾7.5倍

●沙田九肚雲端複式戶售4,681.4萬元

●旺角傲寓周日發售10伙

●西南九龍維港滙II單日沽兩伙 四房售3,038萬元

●將軍澳日出康城LP10三房呎價約20,082元

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周四(30日)售出1B座49樓B室，實用面積770方呎，三房連儲物室間隔，成交價1,546.3萬元，呎價約20,082元。