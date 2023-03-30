十大屋苑3月份交投跌28%　太古城勁插約6成最慘

樓價回升，各區二手交投即時放緩。綜合市場資料，3月10大屋苑暫錄約219宗買賣，按月跌約28%，為連升3個月後回落，期內9成項目成交宗數下跌，當中，鰂魚涌太古城跌約58.3%最多。相反，期間有9個屋苑平均實用呎價較上月底上升，同區康怡花園漲幅高逾7%。

太古城本月暫錄約15宗買賣，較上月全月約36宗放緩，平均實用呎價約18,256元，按月漲約2.7%，屋苑近期連錄樓價逾二千萬元成交，兩房則王做價亦逾千萬元。美聯范浩銘表示，該盤海星閣高層G室，實用面積約580方呎，叫價約1,180萬元，獲外區用家以約1,102萬元購入，呎價約19,000元。

上車盤沙田第一城3月錄約22宗買賣，較2月少約20宗，大跌約47.6%，同期平均實用呎價升約2.3%至約15,875元。中原黎宗文稱，市場聚焦一手市場，搶去二手市注意力，該屋苑最新錄12座中層A室三房戶成交，單位實用面積約515方呎，去年9月以約760萬元放盤，其後減至698萬元沽，呎價約13,553元。此外，茶果嶺麗港城及東涌映灣園，本月成交量均挫逾40%。

至於3月有9個屋苑平均實用呎價按月向上，升幅介乎約0.7至7.3%，其中，康怡花園平均實用呎價由上月約15,033元，漲至本月約16,126元。中原楊文傑指，屋苑兩房戶做價明顯上升，帶動整體均價向上。

此外，新界西北區新盤貼二手價推出，區內二手樓受壓。市場消息透露，屯門單幢樓興發大廈一個中層單位，實用面積約236方呎，減價至308萬元易手，呎價約13,051元，單位約5年帳面貶值逾20%。

半新盤亦是重災區，元朗尚悅‧嶺3月錄至少3宗蝕讓。消息稱，最新錄得1座中層一房單位成交，售價約408萬元，以實用面積約279方呎計，呎價約14,624元。原業主持貨約4年，單位帳面跌價逾30萬元。

中原黃冠仁亦指，大埔白石角海日灣1期C1座中層B室兩房戶，實用面積約504方呎，開價約900萬元，議價後以855萬元轉手，呎價約16,964元。原業主2019年以963萬元購入，持貨約4年帳蝕約108萬元。