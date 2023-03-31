滙豐拯救SVB英國分部　祈耀年親揭來龍去脈...

祈耀年解釋，監管機構當時最希望呢場風波可以喺周一(3月13日)7點開市前已穩定下來，當然，以滙控資產負債表嘅穩健程度，佢亦好有信心可短時間內穩定局勢。佢重申，有關收購決定冇受到監管機構鼓勵，亦冇人畀壓力佢，佢亦同董事局講應該採取行動。

佢話，達成呢單刁後冇感到後悔，事關公司從中獲取大批高質客戶，包括超過3,000家聚焦生物科技及科技行業嘅創新企業，佢又透露過去兩周獲大量以往存錢喺SVB嘅公司表示希望把帳戶轉至滙豐，可見交易為公司帶來巨大業務機會。

滙豐成功收購SVB UK之後，向後者注入約20億英鎊流動性，祈耀年稱，SVB UK並無問題，只係被美國母公司倒閉波及，向對方注入流動性只係希望釋除存戶憂慮，如今存款正回流SVB UK。

另外，由於集團並冇擁有SVB嘅品牌，所以有意重新打造品牌，團隊正在準備有關工作。祈耀年就話，滙豐嘅「六角形」標誌將會保留，以反映公司身份，但更加希望新品牌凸顯科技及創新行業嘅特徵。