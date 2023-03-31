滙豐拯救SVB英國分部 祈耀年親揭來龍去脈...
2023年03月31日 00:01
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滙豐控股(00005)本月火速出手充當「白武士」收購硅谷銀行(SVB)英國分部，被視為一項「國家級任務」，到底背後來龍去脈係點呢？滙控行政總裁祈耀年尋日親自為一眾傳媒解惑，佢自己喺SVB UK遭英國監管機構接管翌日，亦即周六(3月11日)朝早致電英倫銀行嘅第二把交椅，提出以一英鎊收購，立刻得到對方「say yes」。
祈耀年解釋，監管機構當時最希望呢場風波可以喺周一(3月13日)7點開市前已穩定下來，當然，以滙控資產負債表嘅穩健程度，佢亦好有信心可短時間內穩定局勢。佢重申，有關收購決定冇受到監管機構鼓勵，亦冇人畀壓力佢，佢亦同董事局講應該採取行動。
佢話，達成呢單刁後冇感到後悔，事關公司從中獲取大批高質客戶，包括超過3,000家聚焦生物科技及科技行業嘅創新企業，佢又透露過去兩周獲大量以往存錢喺SVB嘅公司表示希望把帳戶轉至滙豐，可見交易為公司帶來巨大業務機會。
滙豐成功收購SVB UK之後，向後者注入約20億英鎊流動性，祈耀年稱，SVB UK並無問題，只係被美國母公司倒閉波及，向對方注入流動性只係希望釋除存戶憂慮，如今存款正回流SVB UK。
另外，由於集團並冇擁有SVB嘅品牌，所以有意重新打造品牌，團隊正在準備有關工作。祈耀年就話，滙豐嘅「六角形」標誌將會保留，以反映公司身份，但更加希望新品牌凸顯科技及創新行業嘅特徵。