東方日報B1：工行多賺3%　四大內銀最弱

去年淨利息收益率按年跌19點子的工行，同期淨利息收入增長僅0.43%，幾乎「清零」，事關其支持實體經濟力度不斷加大，LPR多次下調令貸款收益率持續下行，同時存款定期化推高平均付息率。該行手續費及佣金淨收入、其他營業淨收入與金融投資淨收益下跌，皆是營業收入轉跌之原因；資產減值損失則降近一成。

資產質素方面，中行和農行俱見去年底不良貸款餘額按年升逾10%，工行升逾9%，不良率分別跌至1.32%、1.37%及1.38%。工行去年核銷及轉出851.57億元的客戶貸款和墊款，去年底關注類貸款餘額升近10%，比率為1.95%。中行去年關注類貸款餘額升近12%，比率維持1.35%。

交行不良貸款餘額升不足2%，不良率降0.13個百分點至1.35%，關注類貸款則出現餘額和比率「雙升」，其中個人及公司類貸款分別升39.09%及14.52%。

市場關注工、農、中3行的管理層今日再評論前景，建行「大掌櫃」生柳榮拆解去年淨利息收益率挫11點子，其中資產端跌6點子，因貸款利率在LPR下調引導下有所調低，拖累貸款收益率下跌5點子；於負債端，客戶傾向做定期存款等令整體付息率升6點子，已循提升生息資產佔比等方法讓淨息差「找回了一點子」，之後會投放更多資源在收益率較高的資產、繼續壓縮收益率較低的業務佔比，同時透過加強管理和數碼化轉型，吸引更多低成本資金，又謂已對期限較長的定期存款進行「有意識的壓價」，有望產生一定效果。

建行行長張金良稱，今年銀行業經營環境整體向好，今年目標之一乃「增收」，首要穩住淨利息收入，該行將發揮資本充足率較高的優勢，持續加大對實體經濟支持，保持信貸投放及債券投資的合理增長。去年零售貸款市場不太理想，今年將把握市場回暖，加大零售貸款的投放，同時要加緊債券承銷、財富管理、資產管理和信用卡等業務。他又指建行的撥備工作「審慎、紮實」，有充足能力及信心抵禦潛在風險。