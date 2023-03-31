專家樓評：公務員買樓做按揭　唔一定無往而不利？

一般申請按揭時，有固定入息、受聘於大型企業或公務員，皆是銀行眼中的「優質客戶」，由於入息資料較易整理，批核按揭時會較自僱人士、現金出糧等個案快速。不過，凡事都有例外，近日本行便接到一個求助個案，客戶是公務員，每月固定入息，他自行計算過每月入息足以通過壓力測試等按揭入息要求，是以必定能快速獲批，怎料銀行卻指不能計算其「津貼」部分的入息，令他大失預算。

按過往經驗，由於不同部門的公務員，會有多種不同類型的薪金津貼，部分銀行會要求申請人提交糧單以供查閱，而上述個案中的客戶，由於糧單中顯示的為「署任津貼」，由於這種津貼只是短期的安排，是以有部分銀行不會計算該部分的入息。其實不單是「署任津貼」，對於公務員加班津貼部分，不同銀行計算方法亦有差異，例如有銀行會以6個月平均計算。如不清楚不同銀行的內部計算方法差異，便有可能會碰壁。

除了公務員，另一類較常被銀行視為「優質客戶」的類型，是有專業資格認證的專業人士，例如醫生、會計師等。不過，這類專業資格認證的人士，特別是會計師，普遍會同時兼任數家公司會計，於申請按揭時一樣可能遇上阻礙。

本行曾有個案，客戶為兩家公司做會計，一家公司用銀行入帳方式出糧，一家則以支票出糧，客戶全部收入都有報稅，有稅單證明，有強積金供款，但在申請按揭時，銀行告知只會計算以銀行入帳方式出糧的收入，另一家公司的入息不會計算，因此客戶的入息大減逾一半，不足以通過按揭入息要求。

其實，不是每間銀行都可接受有兩份入息，而客戶剛好使找了只會接納及計算一家公司入息的銀行，是以便遇上阻礙。本行接手客戶個案後，立即協助客戶找到可接納多於一份入息證明的銀行，只要客戶可符合兩個要求，便可以順利批出按揭，第一點是客戶能提供專業資格證明(即是會計師牌)，第二是銀行會對客戶做會計的兩間公司做查冊(company search)，以確認客戶並非公司股東。最後客戶快速地獲批90%按揭，息率及回贈皆為市場最優惠的水平。

事實上，不同銀行，會有不同的審批要求及客戶類型偏好，有部分銀行特別偏好吸納專業人士或公務員客戶，有部分銀行對自僱人士會較寬鬆。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣