滙控祈耀年：年初發行一大筆AT1債券　持很高現金水平

祈耀年說，滙控年初已發行一筆規模頗大的額外一級資本(AT1)債券，短期無發行有關債券的計劃。目前AT1債市已恢復正常，加上監管機構發聲安撫市場，有助穩定局勢。至於滙控本身不會持有AT1債券，只是會代客進行一些交易，敞口很少，並重申該行任何時候皆安全至上，持有很高水平的現金或現金等價物。

此外，早前「分拆滙控關注組」召集人呂宇健代表一群小股東向滙控提出分拆亞洲業務及維持派息兩個議案，將在5月舉行之股東會表決，但董事會已在通告建議股東投反對票。

祈耀年說，集團在公布全年業績後，與所有主要股東溝通，讓他們了解公司情況，並解釋有關議案不符合公司及其股東整體最佳利益；又謂派發固定金額利息的派息政策並不明智，讓公司蒙受過度分派風險。

早前人民銀行黨委書記、中國銀保監主席郭樹清會見祈耀年一行，祈表示，集團除了向監管部門重申對中國經濟前景充滿信心，亦表達了希望未來可為中港兩地經濟復甦出一分力，讓兩個市場保持與世界聯繫，維持香港國際金融中心地位。