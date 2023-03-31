道指升141點　油金做好

●踏入亞洲時段，美匯指數靠穩，報102.21；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報6.8758；美元兌日圓處133.28；歐元報1.0905，英鎊報1.2384。金價處1,978.21美元。布油報78.53美元，紐油報74.32美元。比特幣跌1%，報2.8萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水220點。

●道指收報32,859點，升141點或0.43%；標指收報4,050點，升23點或0.57%；納指收報12,013點，升87點或0.73%。

●港股ADR指數按比例計算，收報20,478點，升168點。

●4月恒生指數夜期收報20,563點，升213點，高水254點，成交20,786張。

●紐約期油收報每桶74.37美元，升1.4美元或1.92%；倫敦布蘭特期油收報每桶79.27美元，升0.99美元或1.26%。

●紐約期金一度升穿每安士2,000美元，收報每安士1,997.7美元，升13.2美元或0.68%。

●英國富時100指數收報7,620點，升56點或0.74%；德國DAX指數收報15,522點，升193點或1.26%；法國CAC指數收報7,263點，升76點或1.06%。

●日本2月零售銷售按年增長6.6%，高過預期。

●京東集團擬分拆京東產發及京東工業在港上市。

●【加快去美元】中國巴西用本幣貿易，美元霸權漸動搖。

●滙控祈耀年：年初發行一大筆AT1債券 持很高現金水平

●滙豐拯救SVB英國分部 祈耀年親揭來龍去脈...

●IMF：環球經濟「破碎化」對亞洲產生最大衝擊

●耶倫：需重新審查美國銀行業之監管規則

●東方日報B1：工行多賺3% 四大內銀最弱

●【東方日報產評】美元霸權累全球 金融危機無盡頭