港股升逾300點　京東曾飆近8%　阿里重上100元

受科網股帶動，港股高開高走。恒生指數曾飆362點，高見20,671點，惟升破50天線(20,621點)遇阻，暫維持約300點升幅。國企指數升過百點；科技指數升70點，主板成交240億港元。

大型科網股繼續是升市火車頭，京東集團擬分拆兩項業務上市，股價曾飆7.9%，高見176.1元，暫升幅收窄至6.7%。阿里巴巴升勢持續，股價重上「紅底」，最多升5.2%，高見102元，暫升4.4%。美團升2.2%；騰訊升近2%；小米集團升1.1%。

【09:20】港股升勢持續 京東飆7% 阿里重上100元

港股在首季最後一個交易日開市做好，恒生指數升274點或1.35%，報20,583點，逼近50天線(20,621點)；國企指數高開107點或1.55%，報7,030點；科技指數升86點或2.03%，報4,356點。

大型科網股領漲，京東集團擬分拆兩項業務上市，股價飆7.1%；阿里巴巴再升4.4%重上「紅底」；美團升近2%；騰訊及小米集團升1.3%。

金融股普遍跟隨大市向上，香港交易所升2.5%；中國平安升1.3%；招商銀行及友邦保險升1.2%；建設銀行升0.8%；滙豐控股無起跌；工商銀行業績差絕四大行，股價跌0.2%。