姚浩然：恒指挑戰21000點　京東短炒分拆概念

亨達財富管理董事總經理姚浩然指出，美股近日持續反彈，除非今晚公布的個人消費支出指數(PCE)數據超出預期，否則聯儲局加息空間不大，加上歐美銀行危機紓緩，料美股後市走勢偏穩。另外，除了外圍息口走向明朗化，市場亦憧憬大型科網股具分拆概念，對港股氣氛有一定幫助。恒指若能守穩兩萬關，後市仍然偏好，並有機會上試21,000點水平。值得留意的是，傳統上4月市況偏靜，資金或流入個別板塊如新經濟股炒作，有利大市挾高。