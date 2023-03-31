姚浩然：恒指挑戰21000點 京東短炒分拆概念
2023年03月31日 10:23
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亨達財富管理董事總經理姚浩然指出，美股近日持續反彈，除非今晚公布的個人消費支出指數(PCE)數據超出預期，否則聯儲局加息空間不大，加上歐美銀行危機紓緩，料美股後市走勢偏穩。另外，除了外圍息口走向明朗化，市場亦憧憬大型科網股具分拆概念，對港股氣氛有一定幫助。恒指若能守穩兩萬關，後市仍然偏好，並有機會上試21,000點水平。值得留意的是，傳統上4月市況偏靜，資金或流入個別板塊如新經濟股炒作，有利大市挾高。
繼阿里巴巴(09988)後，京東集團(09618)亦傳出潛在分拆消息。姚認為短線在相關概念支持下，京東股價可望上試180港元水平，但其業務仍面對壓力，或壓縮毛利率空間，一旦技術走勢轉差，就要狠心離場。
多家內銀陸續公布業績，姚指出，內銀股盈利能力偏低，加上市場憂慮壞帳風險，難享高估值，只宜作長線收息之選，但亦要做定心理準備，股價難有太好表現。板塊中他看好建設銀行(00939)、中國銀行(03988)及郵儲銀行(01658)，認為其股息率吸引。而工商銀行(01398)盈利增長是四大行最弱，更坦言淨息差有下行壓力，相信表現是板塊中最弱。