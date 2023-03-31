差估署：去年私宅空置率12年最高　今明兩年呢區供應最多...

差餉物業估價署周五(31日)公布《香港物業報告2023》的初步統計數字，2023年及2024年私人住宅落成量分別約19,950伙和26,970伙，較2022年少約5.8%及多約27.4%，其中2024年供應量將為22年最多，而預計2023及2024年供應量以九龍區最多，分佔兩年總供應量的約52%和約47%，單是九龍城(包括啟德)分別佔總供應量的24%與33%最多，合共提供逾13,600伙。

報告指出，2022年私人住宅落成量約21,170伙，較2021年高約47%，為約18年最多，當中約61%位於新界，約27%位於九龍，約12%位於港島，按地區計，以九龍城(包括啟德)、元朗和沙田3地區提供最多新單位，共佔整體落成約49%。

至於2022年私宅入住量為14,010個，與2021年相若，不過，去年空置率則上升約0.3個百分點至約4.4%，相當於54,970個單位，空置率為2010年錄得約4.7%後的12年最高。該批空置單位中，約7,880個單位於佔用許可證發出後，尚未獲發滿意紙或轉讓同意書。